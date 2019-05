Europee 2019: il primo commento sul tonfo romano del Movimento è di Andrea Severini, marito di Virgina Raggi che scirve su Fb: "Torno a casa dal seggio incredulo..."

E continua: "Leggo i dati e non ci credo. Il Pd a Roma sembrerebbe il primo partito seguito dalla Lega. Notte piena di nubi, il passato è già qui e purtroppo co ha già travolto. Notte a chi non milla mai".