Il Microcredito sigla l'acordo con la Campania per il futuro dei giovani

È stato siglato stamane un accordo tra l'Ente Nazionale per il microcredito, rappresentato dal presidente Mario Baccini, e la Regione Campania, nella persona del presidente Vincenzo De Luca.

L'accordo è finalizzato al sostegno di programmi e progetti finanziati con gli strumenti propri del microcredito e della microfinanza, riconosciuti come fattori fondamentali per il raggiungimento degli "Obiettivi del Millennio" ed in particolare dello sradicamento dall’esclusione finanziaria e sociale e dell’autonomia delle giovani generazioni.

Tali programmi e progetti riguarderanno la concessione di finanziamenti di microcredito a persone ed eventualmente a ditte individuali, cooperative, piccole imprese per pagamento di tributi erariali e/o locali.