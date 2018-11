Il Municipio III boccia il bilancio della giunta Raggi: "Inutile alla città"

"No" del Municipio III alla prevesioni di bilancio capitolino. Rinviata in Campidoglio la delibera della giunta Raggi, bocciata da tutti i consiglieri presenti.

Secondo il mini-sindaco Giovanni Caudo, già assessore con la giunta Marino, "gli emendamenti approvati segnalano "le gravi carenze che colpiscono il nostro territorio come quello degli altri municipi. La spesa per investimenti è ridotta a circa 720 milioni, il 12 per cento del totale a fronte diu na media del 30 per cento che riservano agli investimenti le altregrandi città".

''Questo - dichiara ancora il presidente del Municipio III - significa il perdurare delle carenze nelle infrastrutture e nei servizi, in una città dove anche gli investimenti privati sono ridotti a poca cosa per la mancanza di fiducia ingenerata negli operatori. Al terzo anno di mandato la sindaca Raggi incolpa ancora chi ha governato prima, ma questa è solo una parte della verità. Il problema non è l'ammontare del debito ma la camicia di forza imposta da Berlusconi e Tremonti quando il sindaco era Alemanno con il commissariamento del debito.



"Virginia Raggi, che rivendica di avere un governoamico, dovrebbe chiedere di liberare Roma da quella camicia di forza - sottolinea Caudo - altrimenti sarà impossibile affrontare i problemiche l'affliggono, dalla pulizia, alla manutenzione strade, aitrasporti e ai rifiuti''.

"A fronte degli scarsi investimenti, 200 euro a cittadino per il 2019, il bilancio prevede 5 miliardi di spesa corrente, il doppio di quella della giunta Alemanno''. ''Gravissima - commenta ancora Giovanni Caudo ringraziando per il lavoro svolto i consiglieri e in particolare quelli di maggioranza e il presidente del Consiglio Yuri Bugli - la contrazione della spesa sociale. Nel Terzo Municipio abbiamo la più alta percentuale di anziani e meno risorse di tutti per assisterli. 260 sono gli anziani in lista di attesa, abbiamo chiesto un aumento di 600.000 euro in questo capitolo di spesa e ci è statonegato. Questo non è un bilancio giusto e non è un bilancio utile alla città, anche fosse vero che i numeri sono in ordine''.