Il Netflix della movida romana: scegli il locale, poi mangia e bevi gratis

di Matteo Maggi *

Dovado ha deciso di rivoluzionare il modo di divertirsi nella Capitale. È di fresco rilascio una nuovissima funzionalità: si chiama Dovado Vip, l’abbonamento mensile per entrare e consumare gratuitamente all’interno dei locali di Roma.

L’App Dovado nasce per essere sempre aggiornati sullo scenario della movida capitolina. All'interno dell'App viene fornita un’ampia scelta di locali per aperitivi, birrerie, eventi esclusivi e discoteche corredata di tutte le informazioni necessarie per organizzare le proprie serate al meglio: location, tipologia di serata, prezzi.

A Novembre 2019 il team Marketing di Dovado App ha voluto lanciare una nuova sfida al mercato in pieno stile Netflix: l’abbonamento mensile Dovado Vip per entrare e consumare gratuitamente all’interno dei locali di Roma. Grazie all’abbonamento si potranno prenotare online le migliori serate a cui si vuole partecipare ed usufruire anche di un programma esclusivo a punti per vincere premi.

Ad oggi i piani di abbonamento disponibili sono tre: DOVADO VIP a 29€/mese; DOVADO VIP+ a 37€/mese; DOVADO VIP++ a 59€/mese. Grazie a questi abbonamenti si potranno avere rispettivamente 4, 6 e 10 ingressi gratuiti con consumazione nei locali Partner Dovado.

Quindi, se volete avere tutti gli eventi romani a portata di click, l'App Dovado ed i pacchetti Dovado Vip sono quello che fa per voi.

* Esperto informatico Ns12 Spa