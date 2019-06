Il Pd si accorge del compleRaggi e convoca i giornalisti, ma il giorno dopo

Virginia Raggi sindaco di Roma da tre anni, il Pd si ricorda dell'anniversario e convoca i giornalisti per discutere dei problemi della città ma lo fa il giorno dopo.

Raggi infatti su eletta sindaco il 19 giugno 2016 ed il Pd ha convocato la conferenza stampa per il 20 giugno 2019, in via del Tritone 142. Durante l'incontro, chiamato “Raggi 3 anni dopo, il nulla al governo di Roma”, si discuterà dei maggiori problema della città e della possibile soluzione: rifiuti, trasporti, buche, verde pubblico, sociale, municipalizzate, attività produttive e sport.