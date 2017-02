Il quotidiano conferma le parole di Berdini. E' nuovo scontro con i media"

"Questa mattina l'assessore del Comune di Roma Paolo Berdini ha smentito di aver rilasciato delle dichiarazioni al nostro giornale sulla Giunta di Virginia Raggi. La Stampa conferma parola per parola il colloquio con l'assessore Berdini pubblicato nell'edizione odierna a firma del giornalista Federico Capurso".

Alla smentita di Berdini, il quotidiano La Stampa replica con un comunicato ufficiale. E per la Giunta Raggi si apre un nuovo fronte nelal guerra ai media,

Scrive La Stampa: "Se umanamente si può comprendere l'imbarazzo dell'assessore, questo comunque non giustifica in alcun modo gli inaccettabili giudizi che Berdini ha pronunciato sul collega per cercare di smentire quanto riferito".