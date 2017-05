Il Salone Margherita cerca le eredi di Valeria Marini e Pamela Prati

Partono le selezioni per il nuovo spettacolo scritto e diretto da Pier Francesco Pingitore, che andrà in scena al Salone Margherita.



Ballerine, soubrette e fantasisti che intendono mettersi alla prova sul palco del Café Chantant romano sono invitati a presentarsi il 26 giugno in via dei Due Marcelli 75.

Per prenotarsi, basta inviare una mail entro il 20 giugno all'indirizzo audizionipingitore@gmail.com, allegando curriculum e fotografia intera e in primo piano.

Le ballerine dovranno avere una preparazione classica, mentre alle future soubrette sono richieste ottime doti recitative, canore e di ballo.

Agli artisti è richiesta disponibilità per prove e messa in scena da novembre 2017 fino al primo febbraio 2018.