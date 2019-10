Il Salotto 42 festeggia 15 anni. Venerdì l'aperifesta in piazza di Pietra

Con una vista suggestiva sulle colonne del tempio di Adriano a piazza di Pietra, Salotto42 è il celebre locale romano che si appresta a compiere i suoi primi quindici anni di attività.

Nato nel 2004 da un'idea di Damiano Mazzarella e di sua moglie, la modella svedese Malin Persson, il Salotto si è da subito distinto per la sua formula: locale glamour, dal respiro internazionale nell'affascinante location del centro storico.

Venerdì 25 Ottobre, Salotto42 festeggerà il suo quindicesimo anno di attività, celebrando l'importante traguardo in una serata d'occasione. L'appuntamento è dalle ore 19.00 per il celebre aperitivo che da sempre contraddistingue l'offerta di Salotto. I festeggiamenti proseguiranno poi dalle 22.00 fino alla chiusura del locale insieme alla storica clientela e il personale che ha contribuito alla storia di successo di Salotto42.

In occasione dei festeggiamenti sarà presentata a tutti gli ospiti una importante novità che lo staff vuole condividere con tutti coloro che si uniranno al party, un motivo in più per non perdere l'appuntamento.

Celebre anche per le numerose collaborazioni ed iniziative artistiche che propone, Salotto42 ha da sempre puntato a rafforzare il concept dietro il locale che si esprime anche nell'arredamento: un mix di stili e di epoche diverse che spazia da art deco a design anni '50 avendo come costante l'eleganza e la raffinatezza e strizzando l'occhio ai loft newyorkesi. Salotto42 è inoltre un bookbar dove poter prendere in prestito e godersi una buona lettura, nel locale non è raro neanche trovare esposizioni fotografiche o pittoriche come pure gioielli realizzati a mano o sfilate di moda.

Ad oggi il Salotto42 propone un'offerta capace di incontrare tutti i gusti, coprendo le esigenze della clientela in qualsiasi fascia oraria della giornata.A partire dalle classiche colazioni mattutine a base di fresche centrifughe, piccola pasticceria e cappuccini, si passa per i ricchi pranzi in formula buffet per distendersi fino al pomeriggio con una offerta di oltre 40 tipologie di té diverse provenienti da tutto il mondo.