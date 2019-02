Il Sovranismo spiegato dal punk. Craxi Nazionalista tra musica e luci fluo

Sovranismo e Nazionalsimo spiegati dal punk. La musica diventa politica, ed in video fatto di musica, luci e colori fluo Bettino Craxi diventa "statista per la sovranità nazionale".

"Bettino Craxi statista/Per la sovranità nazionale/Imponente e pettoruto/ Lui te dice se stai a sgrava'/Anche Ronald Reagan/Ha fatto rimbarza'”. Così il punk dei Bobby Joe Long’s Friendship Party, anche conosciuti come Oscura Combo Romana, riassumono complesse analisi politiche nel nuovo video "Perlasovranitànazionale". Brano che anticipa "Semo Solo Scemi", il nuovo album in uscita il 19 aprile per Contempo Records.

In una zona di Roma Est, due giovani ragazze annoiate decidono di passare un venerdì alternativo, lontano dalla musica commerciale e dalle droghe sintetiche. Per sconfiggere la noia, tentano l'ebbrezza del paranormale attraverso una seduta spiritica con l'intenzione di evocare celebrità del passato. Per sbaglio però evocano i BJLFP che intrappolano le due fanciulle in una realtà parallela dominata da luci fluo e da una furiosa musica punkBettino Craxi.

In un delirio nonsense, il video mescola atmosfere da classico teen horror americano, videoclip MTV style anni’90 e il cinema italiano anni’70/80, Mario Bava su tutti. Un brano che cita i CCCP ed è ispirato dalle sonorità di Siouxsie, sviluppate però verso un punk spinto, quasi hardcore, in cui esplode il contrasto fra le taglienti linee di chitarra e il suono metallico di un carillon per bambini.

