Il tango argentino sbarca a Roma: Casa del Jazz balla coi ritmi sudamericani

Arriva nella Capitale una serata a tutto ritmo col concerto del Tango Spleen Orquesta: la band argentina sarà accompagnata dai ballerini Estefania Ornella Parrino e Leonardo Felix Elias.

La Casa del Jazz di Roma si scatena sulle note della band sudamericana ospite dei principali festival dedicati alla danza argentina. La Tango Spleen Orquesta ha maturato collaborazioni con star di eccezione come la stella della lirica Marcelo Alvarez, la storica voce del rock progressive italiano Bernardo Lanzetti e la cantautrice uruguayana disco di platino Malena Muyala. Ad accompagnarli sul palco i due ballerini italo-argentini Estefania Ornella Parrino e Leonardo Felix Elias. Nello spettacolo "Todo es amor" la band spalanca una porta sulla percezione del tango al giorno d’oggi. L’ensemble ha selezionato un accurato repertorio per descrivere le molteplici sfaccettature di un genere, attraverso la reinterpretazione di classici, brani del folklore argentino e composizioni originali che raccolgono con rispetto l’eredità del genere proiettandola in una chiave avanguardistica.