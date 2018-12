Il Teatro dell'Unione celebra il Natale: evento diretto dal Maestro Bastianini

Il Teatro dell'Unione di Viterbo, insieme a numerosi ospiti, celebra il Natale: il 23 dicembre, sotto la direzione del Maestro Fabrizio Bastianini, l'orchestra sinfonica EtruriÆnsemble accompagnerà gli artisti presenti che spazieranno dal jazz al blues, dal pop alla lirica.

Come ogni anno, lo storico teatro viterbese festeggerà l'arrivo del Natale con un concerto natalizio. Per l’edizione 2018, la direzione organizzativa di Giuliano Nisi e dell'Associazione XXI Secolo di Viterbo, ha previsto la partecipazione di numerosi artisti: l’Ensemble vocale “Il Contrappunto”; il coro di voci bianche “Contrappunto Kids” diretto dalle Maestre Barbara Bastianini e Gloria Cannone, quest’anno debuttanti al Teatro Ariston di Sanremo; il Maestro Fabrizio Viti, pianista, titolare della cattedra di pianoforte principale al Conservatorio di Fermo, reduce ultimamente da concerti in Cina e negli USA; il funk della “New Generation Big Band”, giovane formazione che si è esibita lo scorso anno proprio al Teatro Unione in occasione del Concerto diretto da Fabrizio Bastianini, avendo l’onore di duettare con Fabrizio Bosso, ospite della serata; il jazz di Noemi Fiorucci, giovanissima allieva della Siena Jazz University; la canzone melodica del cantautore Simone Gamberi, premiato dalla critica all’ultimo Sanremo Rock and Trend Festival; il blues di Vincenzo Icastico e Daniele Magic Harp Bosi (premiato nel 2011 in Campidoglio come miglior musicista di Roma Capitale), che l'estate scorsa hanno aperto il concerto della mitica Blues Brothers Original Band al Bluebar Festival di Francavilla al Mare; la musica pop con Luisa Stella, corista del talent Amici; il ritmo della percussionista Roberta Sperduti, anche lei reduce dall’avventura sanremese con Simone Gamberi.

Sarà protagonista anche la musica lirica con importanti giovani nomi del panorama nazionale: Roberto Cresca, fresco Radames in Aida a Taormina; Federico Benetti, da poco impegnato nel Rigoletto all’Opéra de Toulon; Alessandro Fiocchetti, nel cast delle produzioni di Carmen e Traviata a Spoleto; Serenella Fanelli e Mariangela Rossetti, che saranno a Bruxelles per un concerto con l’orchestra sinfonica della capitale belga; la palermitana Giulia Mazzola, la giovane vincitrice del Premio Internazionale di Canto Lirico “Fausto Ricci” e Daniele Lattanzi, per un tributo a Freddie Mercury e ai Queen con Bohemian Rhapsody.

I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro dell’Unione, in piazza Giuseppe Verdi.