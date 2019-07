Il Tevere scorre anche a Padova. Riva Destra: Schiuma cresce al nord Italia

"Silvia Carpanese è la nuova coordinatrice di Riva Destra a Padova. Il 5 luglio infatti, a Roma, nel corso della Terza Festa Tricolore Nazionale di Riva Destra 'Fratelli di un’altra Europa' e alla presenza di Giorgia Meloni, sono state ratificate le nomine del movimento federato a Fratelli d’Italia".

Per Padova la nuova coordinatrice e' Silvia Carpanese, laureata in Filosofia presso Universita' di Padova con Master in Diritto Comunitario ed Economia dell'UE e già Vicepresidente del Quartiere Centro Storico 1 di Padova". Lo comunica in una nota l'ufficio stampa di Riva Destra.

"Oramai - spiegano Fabio Sabbatani Schiuma e Angelo Bertoglio, rispettivamente, segretario nazionale e vice segretario nazionale con delega al Nord- Riva Destra e' una forza nazionale: le recenti aperture di nuovi e ulteriori coordinamenti regionali anche in Friuli Venezia Giulia e Piemonte, e di quelli provinciali a Udine, Gorizia, Bologna-Imola, Cesena-Forli', Rimini, Parma, Reggio Emilia, Ancona, Fermo, Fano e Palermo, testimoniano la crescita politica del movimento stesso, che, grazie al radicamento sul territorio, ha contribuito agli eccellenti risultati ottenuti dal progetto di Giorgia Meloni alle ultime elezioni. Con Silvia Carpanese a Padova, Riva Destra accresce poi la qualita' dei suoi dirigenti, con una donna, seria e preparata, oltre che impegnata in politica e nel sociale".

Dal canto suo, Silvia Carpanese, nel ringraziare per il voto ricevuto all'unanimita' dalla Direzione Nazionale di Riva Destra, ha dichiarato: "Sono onorata di questo incarico conferitomi dalla Direzione nazionale di Riva Destra per la costruzione di un percorso politico di ampio respiro culturale e valoriale in rapporto con il mondo dell'Associazionismo del mio territorio, sempre al fianco di Giorgia Meloni".