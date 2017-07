Il tipico ristorante di Civitavecchia? No, è la Taverna dell’Olmo

I piatti tipici della cucina civitavecchiese reinterpretati per deliziare il palato e la vista, perché si mangia prima con gli occhi.

Una giornata al mare è sempre un buon motivo per fermarsi un attimo a pensare, per concedersi un po' di sano riposo e, perché no, un piacere in più per il palato. Tra i ristoranti di Civitavecchia, La Taverna dell’Olmo sarà una deliziosa scoperta.

Materiali semplici, veri, naturali e riarrangiati in chiave moderna, per dare una sensazione di casa, senza però togliere nulla alla perfezione che un piatto di alta cucina richiede. La Taverna dell’Olmo è infatti il luogo ideale nel quale concedersi momenti di puro relax, coccolati dai piatti preparati con cura, dedizione e altissima professionalità dalla chef Carla Di Michele.

I Colori Del Mare, Gamberi “Capricciosi”, Tartare Di Pesce, Polpo Verace Stufato, Il Fritto “Azzurro”, Ricotta Di Pecora In Tempura Alla Curcuma, Petto D’oca Affumicato, Rustico Doc… Questi e molti altri sono i piatti che troverete tra le proposte della cucina de La Taverna dell’Olmo, una cucina di mare, ma anche di terra, che saprà accontentare i gusti di tutti, grandi e piccini.

Le ricette, rispettando l’equilibrio e l’originalità della materia prima, in un perfetto connubio tra modernità e tradizione, si distinguono per quel guizzo di creatività e innovazione che fa della chef Carla Di Michele il cuore pulsante del ristorante. Un’ottima carta di vini vi aiuterà ad accompagnare ogni piatto con la giusta etichetta, e l’attenzione per chi segue una dieta vegana, vegetariana o priva di glutine fa di questo posto il luogo ideale per pranzi e cene con amici e parenti.

A Civitavecchia, in Via Tevere 4, ospitalità e cibo sopraffino sono di casa. Prenota subito il tuo tavolo allo 0766501331 oppure tramite il sito web, ristorante Taverna dell'Olmo.