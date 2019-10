“Il vino fa bene alla salute”: sorpresa, lo dicono medici ed esperti a Roma

“Vino e Salute”, non una provocazione ma un binomio da approfondire e su cui riflettere: secondo gli esperti un buon bicchiere di vino fa bene al nostro sistema cardiocircolatorio.

Sulla scia del celebre appuntamento primaverile della Capitale “Vino e Arte che Passione”, la CT Consulting Events, società specializzata nell’organizzazione di eventi legati al food&beverage, ha dato vita a un’iniziativa, questa volta alle porte dell'autunno, mirata a valorizzare il consumo consapevole e una migliore conoscenza delle proprietà salutistiche del vino.

Coniugando scienza, tecnologia, sapienza agroalimentare e splendore artistico, la giornata ha registrato - oltre a una nutrita affluenza - anche un’alternanza alquanto unica di registri e tematiche: il vino accostato a effetti benefici cardiologici, a valori nutrizionali, a consumatori giovani e relative psicologie e possibili dipendenze, a sostenibilità e, non da ultima, alla storica cornice del Palazzo Borghese, residenza romana dell’omonima famiglia, da cui proviene larga parte delle inestimabili opere pittoriche esposte oggi nella celebre Galleria Borghese. Annoverata, infatti, da Giuseppe Antonio Guattani, fra le quattro meraviglie di Roma, la Galleria del Cembalo di Fontanella Borghese nasce dal desiderio di restituire al mondo dell’arte alcune di queste splendide sale al pianterreno, adibite alla fine del Settecento da Marcantonio VI Borghese ad ospitare la prestigiosa collezione del Cardinale Scipione.

In questo ventaglio di suggestioni, non si è mai smarrito il focus primario che, in pieno stile CT Consulting Events, ha potuto vantare una natura composita e inedita: ricercatori ed esperti dell’Università Campus Bio-Medico di Roma hanno passato in rassegna le principali caratteristiche del vino che, se consumato moderatamente, può essere associato a numerosi vantaggi per la salute, come ribadisce il prof. Germano Di Sciascio: "Dalle prime coltivazioni della vite sulle rive del Mar Caspio e in Turchia Orientale, il vino ha accompagnato l’evoluzione e la cultura della civiltà occidentale da migliaia di anni, penetrando la mitologia, la religione, l’arte in tutte le sue forme. Il vino è a buon diritto parte integrante della dieta mediterranea e - come illustrato dal 'paradosso francese', ovvero il presunto fenomeno per il quale in Francia, nonostante l'alto consumo di alimenti ricchi in acidi grassi saturi, l'incidenza di mortalità per malattie al cuore e vasi sanguigni è relativamente bassa, inferiore rispetto ad altri paesi dieteticamente comparabili - esso può proteggere il nostro sistema cardiovascolare attraverso gli effetti biologici del resveratrolo ed altri meccanismi”.

Un’offerta di pregio e senza precedenti a Roma, che ha consentito ai presenti di addentrarsi fra storie e segreti dei principali produttori italiani, degustarne le migliori annate e raccogliere consigli da parte dei massimi esperti in campo medico.

I convenuti hanno potuto emozionarsi davanti a opere uniche per bellezza e stato di conservazione, nonché acquisire nozioni utili a livello personale, educativo e di formazione, specie nel caso di adolescenti in famiglia. “Questa prima edizione di 'Vino e Salute' di certo rappresenta per la CT Consulting Events una grande sfida, che cela dietro passione e impegno, unitamente alla ferma convinzione che un simile progetto possa rispondere e colmare una serie di esigenze della nostra città e del paese tutto, in questo momento storico che ci vede catalizzati, per non dire stregati, da programmi di cucina, star e contest culinari ma forse poco attenti alle origini e alle conseguenze di ogni cosa. All’insegna di quest’ultimo passaggio, nel rispetto quindi delle stagioni e del nostro organismo, un evento come Vino e Salute vuole ristabilire un’importante gerarchia che inevitabilmente vedrà ai vertici concetti chiave come territorio, tradizioni, scienza e salute”, afferma Ciro Formisano, responsabile e fondatore CT Consulting Events.