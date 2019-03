Immigrazione, l’Arci su Radio Nsl presenta l’alfabeto corretto del fenomeno

L'alfabeto corretto dell'immigrazione diventa una rubrica radiofonica: “L’Abc dell’immigrazione”, a cura dell'Arci, sarà all'interno della trasmissione “Music Trip” di Radio NSL, FM 90.0, con il fine di combattere gli stereotipi e capire il fenomeno delle migrazioni.

Inizia martedì 5 marzo la rubrica radiofonica ”L'ABC dell'immigrazione”. A partire da ogni lettera dell'alfabeto, verrà data la definizione di tre o quattro delle parole, tra le più usate quando si affronta il tema dell'immigrazione (es. lettera A, accoglienza, asilo, apolide...). Spesso quando si affronta il tema dell’immigrazione è necessario specificare di cosa si tratta, come funziona la richiesta di asilo, chi si occupa dell’accoglienza e via via per tutte le lettere dell’alfabeto.

L’idea dell’alfabeto nasce perché le parole sono importanti così come l'uso che ne facciamo. Con questa rubrica l'Arci vuole contribuire a una descrizione del fenomeno delle migrazioni libera dai pregiudizi, dagli stereotipi e dalle esigenze di propaganda.

In diretta, tutti i martedì, dalle 14:30 alle 15 su radio NSL. Durante la trasmissione si darà spazio al servizio già attivo del Numero verde per richiedenti e titolari di protezione internazionale e al portale dedicato jumamap.com, dei servizi per i rifugiati su tutto il territorio nazionale.