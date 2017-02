Immigrazione, tunisino salta nel vuoto per evitare il rimpatrio

Fiumicino, tunisino si lancia da una terrazza per di evitare il rimpatrio. Il ragazzo, 26 anni, è stato trasportato al Grassi di Ostia.

Era stato accompagnato a Roma da Bologna, per prendere un areo che l'avrebbe rispedito nella “sua” Tunisi, con il volo delle 16:40. Il 26enne è però sfuggito al controllo della scorta mentre si trovava sulla terrazza Roma, al piano superiore del terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino. Il ragazzo ha prima scavalcato la balaustra ed è poi precipitato per una decina di metri, rialzandosi e facendo alcuni passi. Soccorso dagli agenti, il 26enne tunisino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia, dove è arrivato cosciente.