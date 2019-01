Imprese, Lazio da record: è la prima regione italiana per tasso di crescita

Nessuno come il Lazio. Unioncamere ha certificato che nel 2018 la regione della Capitale è la prima italiana per tasso di crescita del numero delle imprese: +1,57% contro una media nazionale del +0,52%.

Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha commentato i dati diffusi da Unioncamere sulla natalità e mortalità delle imprese italiane nel 2018: "Il Lazio è prima anche per numero assoluto di imprese in più: ben 10.221 e contribuisce alla crescita del numero delle imprese italiane per il 32,3%. Un altro elemento molto positivo che emerge dai dati è come la crescita delle imprese riguardi tutte le province del Lazio, che registrano tassi di crescita delle imprese superiori alla media nazionale. Nel dettaglio la crescita del numero delle imprese è stata del +1,02% a Frosinone (489 imprese in più), del +0,81% a Latina (467 imprese in più), del +0,59% a Rieti (89 imprese in più), del +1,81% a Roma (8.916 imprese in più), del +0,69% a Viterbo (260 imprese in più). Ancora una volta abbiamo raggiunto un risultato importante che attesta la validità delle politiche promosse dalla Regione”.

“Dobbiamo sostenere chi fa impresa – continua Zingaretti - perché crea sviluppo, ricchezza e posti di lavoro. La parola d'ordine deve essere investimenti per creare lavoro. Senza annunci mirabolanti, ma con una programmazione seria e lungimirante che anche attraverso i fondi europei possa incoraggiare la nascita e lo sviluppo di attività economiche”.

“Con il lavoro di tutti - conclude - ce l'abbiamo fatta perché con passione e impegno le cose possono cambiare. La Regione Lazio c'è e vuole continuare ad esserci. Con i fatti e non a parole".