In arresto 2 pusher “acchiappini” a Ponte Sisto: fermavano turisti e romani

In manette un tunisino e un libico accusati di spaccio di droga a Ponte Sisto. La polizia in borghese li ha arrestati dopo un lungo appostamento.

I due uomini si posizionavano alle due estremità del ponte che porta a piazza Trilussa, fermando i passanti e proponendo loro di acquistare droga. Quando si è fatto avanti un acquirente, la polizia è intervenuta per arrestare gli spacciatori e segnalare alla Prefettura il cliente dei due pusher. I due sono stati trovati in possesso di dosi di marijuana e denaro contante, provento dello spaccio. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. Dovranno rispondere del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.