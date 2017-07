In arresto il rapinatore seriale di farmacie: 5 colpi a mano armata a marzo

È finito in manette il rapinatore di farmacie che nel mese di marzo aveva realizzato 5 colpi a mano armata a Pomezia.

L'uomo, un italiano di 37 anni residente a Lavinio, è stato incastrato dal riconoscimento della sua vettura. Il criminale era in passato già finito in carcere per rapina a mano armata e porto illegale di armi da fuoco. Il modus operandi era sempre lo stesso: entrava nelle farmacie comunali da solo, armato di pistola e con indosso guanti trasparenti si faceva consegnare il contenuto della cassa minacciando gestori e commessi.

I Carabinieri hanno osservato ore di filmati di videosorveglianza fino a identificare il responsabile grazie alla sua automobile. L’indagato è stato poi riconosciuto da alcune vittime in sede di individuazione fotografica.