In canoa sul "biondo" Tevere: romani, pagaia in mano, in difesa dell'ambiente

In canoa per il fiume “biondo” nella consueta “Discesa del Tevere di Natale”. La manifestazione è organizzata dall’Associazione DIT Discesa Internazionale del Tevere, in collaborazione con altre realtà sensibili alla valorizzazione dell’ambiente fluviale urbano.

L’evento prevede gruppi guidati che scenderanno il fiume in canoa, su gommoni, in dragon boat, o che lo costeggeranno in bicicletta ed a piedi.

Lo scopo dell’iniziativa natalizia, oltre al sano divertimento all’aria aperta, è quello di porre l’accento su una importante via di comunicazione cittadina per aspetti legati sia alla mobilità alternativa, sia ad attività ludico-sportive. Il fiume, quindi, come centro cittadino di sport, storia e conoscenza del territorio.

L’evento “Discesa del Tevere di Natale” è coordinato dall’associazione Discesa Internazionale del Tevere, che annualmente organizza la Discesa del fiume dall’Umbria a Roma in sette giorni (nel 2019 la manifestazione si terrà dal 24 aprile al 1 maggio).

Sono numerose le realtà aggregative che prenderanno parte all’appuntamento del 15 Dicembre, accomunate dall’intento di valorizzare il fiume Tevere a Roma. Tra queste: Roma Rafting, Ilrosacheosa, UISP Acquaviva, GeoItaliani, ASD Valle del Tevere, i Gatti della Regina Ciclarum.

La Discesa attraverserà il centro di Roma ed i partecipanti saranno invitati ad indossare un copricapo natalizio e portare una borraccia per l’acqua non di plastica usa e getta.

La Discesa sarà anche il primo evento romano di “plogging”, un neologismo che indica una attività ludico-sportiva associata alla raccolta di rifiuti che si incontrano lungo il percorso. Gli organizzatori, infatti, offriranno ai partecipanti che si presenteranno con una busta di rifiuti (limitata a contenitori di plastica e metallo) una colazione natalizia (anche gluten-free). Ognuno, inoltre, per la colazione natalizia dovrà portarsi il proprio bicchiere che non sia di plastica usa e getta. Un approccio gentile per evidenziare nuovamente la problematica della produzione dei rifiuti e del danno provocato dalla loro dispersione nell’ambiente.

La Discesa di Natale partirà alle ore 10:15 da Lungotevere della Vittoria (rampa sul fiume di fronte al civico 11), sulla sponda destra a valle di Ponte della Musica, e terminerà verso le 14:30 al “Porto di Ripa Grande”, sempre sulla sponda destra.