In pensione spacciava droga, arrestato 66enne trasformato in pusher

Quattro pusher fermati tra i quartieri Casilino e San Basilio, uno di loro era un pensionato.



Continua la lotta della Polizia di Stato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle periferie romane, che ha portato, oltre all'arresto di quattro persone, al sequestro di cento dosi e di circa 260 grammi tra hashish e cocaina.



Ad attirare l'attenzione è però la storia di B.L., pensionato romano arrestato per spaccio. L'uomo di 66 anni è stato infatti arrestato su Via Palmiro Togliatti dopo esser stato trovato in possesso di 5 dosi di cocaina, nonché della somma di circa 370 euro. L'anziano era stato colto nell'atto di prelevare la sostanza dal tronco di un albero, che poi si è rivelato contenere 18 dosi di cocaina.



Un secondo arresto è avvenuto nel quartiere di San Basilio ai danni di S.M., un romano di 45 anni. L'uomo, in attesa di compratori interessati, nascondeva in un cespuglio sette dosi di cocaina, fatto che ovviamente ha attirato l'attenzione degli agenti.



In via G.B. Scozza sono finiti in manette altri due spacciatori, due giovanissimi pusher romani di 20 e 21 anni. Accertata l'attività illecita dei due gli agenti hanno proceduto al sequestro di 210 grammi di hashish e cocaina, alla somma di 760 euro e di 69 dosi di hashish.

Il giovanissimo duo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.