In rivolta contro il parroco “anti-cane”, manifestanti interrompono la messa

Aveva allontanato una donna entrata in chiesa con il proprio cane, scatta la protesta nei confronti del parroco "anti-cane".

Circa 15 persone hanno interrotto la funzione religiosa del Santuario di Santa Maria della Cima a Genazzano, per esprimere il proprio dissenso nei confronti di don Marco. Il parroco che nei giorni scorsi aveva esortato una donna a non stare in chiesa con il proprio cane, allontanandola dal luogo di culto. Un gesto che ha scatenato la protesta dei manifestanti, al grido di: "Anche i cani hanno un cuore! Anche i cani devono poter entrare in chiesa!". Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno identificato alcuni dei manifestanti. Il reato ipotizzato è il turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa, un reato che prevede fino a due anni di reclusione.