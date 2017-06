Inaugurato laboratorio per l'analisi di alimenti d'origine vegetale e animale

È stato inaugurato il nuovo laboratorio di Chimica per le analisi degli alimenti di origine vegetale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana, presso la sede sperimentale M. Aleandri.

"Possiamo annoverare questo istituto tra le eccellenze della nostra regione, orgoglio rispetto a una dinamica, anche a livello nazionale, che ci permette di dire su questi temi siamo tranquilli”, ha commentato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, presente all'inaugurazione. Il super-laboratorio di 200 metri quadri garantirà la sicurezza dei foraggi e ortaggi prodotti nelle campagne laziali. La nuova struttura va ad integrarsi e potenziare l’attività degli altri laboratori dell'area chimica dedicati al controllo degli alimenti di origine animale, che già oggi effettuano circa centomila analisi. L'attività del laboratorio copre le esigenze della sicurezza degli alimenti sia di origine animale che vegetale dando riscontro quotidiano alla rete dei controlli effettuati dalle ASL e dai Nas competenti in un ambito particolarmente sentito dai consumatori com'è quello per la ricerca di inquinanti come diossine e metalli pesanti. Sono diversi i casi di intervento dell’Istituto, dalle emergenze causate da agenti biologici come la mucca pazza e l'influenza aviaria a quelle non epidemiche come i terremoti e le altre calamità naturali e chimiche.

L'Istituto è intervenuto durante la recente emergenza di Pomezia, con l’incendio che il 5 maggio è divampato nel capannone della ECO X, eseguendo oltre 120 esami sugli alimenti vegetali campionati nella zona delimitata.