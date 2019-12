Incendi nella notte, due appartamenti distrutti dalle fiamme: 2 intossicati

Notte di incendi a Roma quella tra giovedì 12 e venerdì 13 dicembre. Intorno alle 4:30 a bruciare è stato un appartamento al primo piano di una palazzo in via Val D'Ala 10, in zona Conca d'Oro. Poche ore dopo fiamme anche in un palazzina sulla via Casilina, altezza Borghesiana.

In via Val D'Ala sono intervenuti vigili del fuoco e polizia. Durante le operazioni di spegnimento, rese difficoltose per l'enorme quantità di fumo, sono state portate in sicurezza due persone intossicate e soccorse dal 118, tra le quali l'inquilino che è stato trasportato al pronto soccorso. Al termine dell'intervento è stato dichiarato inagibile l'appartamento a causa del danneggiamento dei solai. È stato inoltre interdetto quello sovrastante per precauzione fino al termine delle verifiche.

In via Casilina invece sono intervenuti i pompieri ed una pattuglia del commissariato Casilino. L'incendio è divampato al secondo piano di una palazzina di tre piani. Nessuno è rimasto ferito.