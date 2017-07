È finito in manette il presunto responsabile dei roghi di automobili degli scorsi giorni all'Eur e Roma Sud.

L'uomo è stato segnalato alle autorità perché la sua vettura, una 500 nera, compariva ogni volta che prendevano fuoco le macchine. L'ultimo rogo è stato appiccato giovedì notte a 7 automobili in tre punti diversi della città: Via Millevoi, via Sommer, via Cassitto. Dopo quest'ultimo incendio, l'uomo è stato tratto in arresto.