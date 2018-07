Incendiata l'auto del consigliere M5S Loreto Marcelli. Indagano i Carabinieri

Incendiata la Mercedes C 200 CDI, Diesel del Consigliere M5S, Loreto Marcelli, vice Presidente della Commissione Sanità in Regione Lazio.

L'auto era parcheggiata davanti alla sua abitazione a Sora in provincia di Frosinone e il fuoco è divampato nella notte, poco prima delle ore 2.

Nell'incendio è rimasta divorata l'intera vettura, non si è salvato nulla.

Ora indagano i Carabinieri che hanno già disposto il sequestro penale del veicolo, per gli opportuni accertamenti. Per ora non escludono alcuna ipotesi.

“Confidiamo nell’attività di verifica delle Autorità competenti, sperando che fatti del genere non si ripetano mai più e che i responsabili del gesto siano individuati al più presto e assicurati alla giustizia. A Loreto vanno tutta la nostra solidarietà e vicinanza, oltre che il nostro affettuoso abbraccio”. Così in un post su Facebook i consiglieri regionali M5S del Lazio.