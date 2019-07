Incendio a San Basilio, brucia palazzina: 2 intossicati e stabile evacuato

Incendio a San Basilio, brucia palazzina in viale Eretum 16: due persone intossicate dal fumo e trasportate in ospedale. Le fiamme partite dal garage: evacuato lo stabile.

Incendio nella notte in una palazzina di viale Eretum 16, nel quartiere romano di San Basilio, dove due persone sono state trasportate in codice giallo in ospedale. Le due, secondo quanto si apprende, sarebbero rimaste intossicate dal fumo e trasportate al Policlinico Umberto I e al Sandro Pertini. Una delle persone si sarebbe anche infortunata cadendo per scappare dal rogo.

Le fiamme sono partite dal garage e poi si sono propagate in parte dello stabile che è stato evacuato. Sul posto gli uomini del Reparto Volanti e i colleghi del commissariato San Basilio.