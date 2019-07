Incendio alla Magliana, a fuoco 4 capannoni: Eur e Marconi invasi dal fumo

Incendio in zona Magliana, a fuoco quattro capannoni industriali in via del Cappellaccio. Il fumo invade i quartieri Eur, Marconi ed Ostiense. Traffico in tilt: strade chiuse.

Grosso incendio in via del Cappellaccio 132, zona Magliana a Roma. Una grande colonna di fumo nero si nota a grande distanza. Al lavoro oltre 15 pattuglie della polizia locale di sei Gruppi (oltre Eur e Marconi, anche i gruppi Tintoretto, Monteverde e Gpit e Mare) per la gestione della viabilità e per la chiusura della strada. Sul posto i vigili del fuoco. L'incendio ha interessato quattro capannoni industriali.

I Vigili del fuoco per questioni di sicurezza hanno disposto la chiusura di via del Cappellaccio e della via del Mare tra Cocchieri e Tor di Valle in entrambe le direzioni.

A via Ostiense solo chiusure temporanee tra via di Decima a via Monte del Finocchio, direzione Roma, e tra via Monte del Finocchio e via Frugoni in ambo i sensi, per agevolare il passaggio dei mezzi di soccorso per interventi di spegnimento.