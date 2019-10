Roma

Martedì, 22 ottobre 2019 - 15:39:00 Incendio in centro: fiamme nel palazzo dell'Ordine dei giornalisti del Lazio Fiamme in piazza della Torretta: l'incendio non ha coinvolto gli uffici dell'Ordine dei giornalisti

Incendio martedì pomeriggio alle 14:30 al quinto piano della storica palazzina del centro di Roma che ospita l'Ordine dei giornalisti del Lazio in piazza della Torretta. Sul posto i vigili del fuoco che hanno evacuato lo stabile, carabinieri, polizia ed un'ambulanza. Secondo quanto si apprende, non ci sarebbero feriti.