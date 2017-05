Incidente mortale in via della Magliana, centauro muore a causa di uno scontro con un'auto.

Chiuse via Caprese e vide Grettoni per uno scontro tra un'auto ed una moto, all'altezza di via della Magliana. E' intervenuta la polizia locale a seguito di un tragico incidente, che ha visto un uomo di 43 anni perdere la vita. Ancora in corso gli accertamenti per ricostruire l'accaduto, deviazioni tra via della Magliana Nuova e via Nathan.