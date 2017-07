Incidente metro, autista risponderà di violazione delle norme di sicurezza

Dovrà rispondere anche di violazione del decreto legislativo in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavori per gli infortuni causati a terzi Gianluca Tonelli, il dipendente Atac che mercoledì era alla guida della metro quando Natalya Garkovich è rimasta incastrata nelle porte della vettura.

L'uomo, che è già indagato per lesioni, rischia di essere accusato di aver tenuto sul lavoro atteggiamenti pericolosi e lesivi nei confronti dei passeggeri, dato che era distratto e stava mangiando mentre si trovava alla guida. A incastrarlo, gli 11 filmati delle telecamere interne alla metro B che ora sono al vaglio degli inquirenti. I video sottolineano una condotta negligente e inadeguata da parte dell'uomo. La Procura, inoltre, intende disporre al più presto anche una consulenza tecnica per capire se quel treno, che ora è stato sequestrato, fosse sottoposto o meno a periodica manutenzione e se avesse il sistema di allarme e sicurezza a norma. Come hanno raccontato i testimoni della vicenda, infatti, i sensori presenti sulle porte non hanno funzionato adeguatamente, non percependo la presenza di elementi estranei – la borsa della donna che ha bloccato il suo braccio facendosi cappio e trascinandola nel tunnel della metro - tra le due porte. Quando gli altri passeggeri hanno provato a tirare il freno a mano di emergenza, inoltre, il sistema non ha funzionato e il convoglio ha continuato la sua corsa in galleria. Solo l'intervento di chi è riuscito a forzare le porte ha potuto liberare il braccio della donna.