Incidente mortale in zona Ostiense: lo scooter si schianta contro una macchina

Scontro mortale tra un'automobile e uno Scarabeo nella mattina di mercoledì. L'uomo che viaggiava sullo scooter ha perso la vita dopo essere stato trasportato al San Camillo.

L'autista si è fermato a prestare soccorsi e ha chiamato l'ambulanza, ma l'uomo non ce l'ha fatta. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.20 in via Girolamo Benzoni all'incrocio con ponte Settimia Spizzichino, in zona Ostiense. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del VIII gruppo Tintoretto. L'automobilista è stato sottoposto ai test per la verifica sull'assunzione di alcool e droga e sono in corso le indagini per stabilire la dinamica dei fatti.

Sempre di prima mattina sulla via Ostiense un altro centauro è stato portato d'urgenza all'ospedale, dopo che ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava in via Ostiense. L'uomo, un 54enne a bordo di una Yamaha, è stato ricoverato in codice giallo al Sant'Eugenio.