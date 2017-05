Incidente mortale alla Casilina, centauro muore in seguito ad uno scontro con due auto.

Sul posto sono accorsi gli agenti del V gruppo Casilino, che, a causa di alcuni rilievi, hanno interdetto via Casilina da via Torre Spaccata a via Marchesenti. Lo scontro tra le due auto e la moto è avvenuto in Peresio, altezza via Casilina, nell'impatto ha perso la vita un centauro 40enne.