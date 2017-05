Incidente mortale su via Collatina, scontro auto-moto. Muore motociclista

Incidente mortale su via Collatina, scontro tra un'auto e una moto. Centauro perde la vita.

Scontro fatale in zona Salone, dove un motociclista è deceduto dopo che la Honda Hornet sulla quale stava viaggiando si è scontrata con una Opel Meriva. L'impatto è avvenuto nel tratto di strada compreso fra via dell'Acqua Vergine e la rotatoria di via di Salone. Troppo gravi le ferite riportate dalla vittima, per il quale i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sotto choc l'automobilista, ferito e trasportato in codice giallo al Policlinico Tor Vergata.