Incidente mortale tra motocicletta e automobile: perde la vita una 17enne

Ha perso la vita la ragazza di 17 anni coinvolta nell'incidente tra una moto e un'automobile a Torre Spaccata.

La giovane si trovava a bordo della Yamaha Tzr 50, guidata da un ragazzo di 18 anni, quando è stata travolta da una Renault Scenic. Ancora non si conoscono le dinamiche dell'incidente, avvenuto ad un incrocio cornice di altri scontri passati. Le autorità hanno sequestrato i due veicoli e ora stanno indagando per ricostruire i fatti e capire se non sono state rispettate precedenze da uno dei due mezzi. L'incidente è avvenuto intorno alle 22.30 di sera, il 18enne alla guida della moto si trova ora in ospedale, dov'è entrato in codice giallo.