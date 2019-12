Incidente sul Raccordo Anulare tra una moto ed un'auto: morto il motociclista

Incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare di Roma. A perdere la vita un motociclista scontratosi con un auto all'altezza dell'uscita Pontina in carreggiata esterna. Inutile la chiusura della strada e l'intervento dell'eliambulanza: il centauro è morto poco dopo lo scontro.

Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha inevitabilmente rallentato la circolazione in tutta la zona, pontina, Colombo e Gra.

Oltre al personale del 118, sul posto è presente il personale dell`Anas e della Polizia Stradale al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.