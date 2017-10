Un uomo romeno di 38 anni è stato investito intorno all'1 di notte di domenica 1 ottobre mentre si trovava sulla via pontina all'altezza del chilometro dieci in direzione Roma.

Il conducente del Land Rover Freelander si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi e chiamare l'ambulanza, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale per accertare la dinamica degli eventi.