Incidenti in largo Argentina e via Nomentana: due feriti gravi e caos traffico

Lunedì di sangue sulle strade di Roma. Incidenti e traffico in tilt in largo Argentina e via Nomentana: due i feriti gravi.

Ad avere la peggio un uomo di 31 anni, investito intorno alle 8 di mattina circa da uno scooter. L'incidente è avvenuto in Largo di Torre Argentina, all'altezza della libreria Feltrinelli. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Roma capitale I gruppo Trevi, mentre il pedone è stato trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli.

Altro grave scontro ha riguardato quattro veicoli, che si sono scontrati sulla laterale di via Nomentana, all'altezza di via Val d'Aosta, direzione centro. Secondo quanto riferito un ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Umberto I. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per i rilievi. Sul posto la Polizia locale di Roma Capitale.