Incidenti stradali, 4 ragazzi incastrati nelle lamiere, morti due 20enni

Due ventenni morti, un ragazzo e una ragazza, e due coetanee ferite e trasportate in codice rosso all'ospedale.

E' il bilancio di un gravissimo incidente stradale che ha coinvolto la notte di mercoledì poco dopo le quattro un'autovettura, probabilmente una Peugeot 308, in via Cristoforo Colombo, all'altezza dell'obelisco. Una squadra di vigili del fuoco e' giunta in tempi rapidi sul posto per disincastrare i quattro giovani dalle lamiere dell'auto e per consegnarli al 118. E' probabile che solo un'auto sia stata coinvolta nell'incidente.