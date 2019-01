Incubo Atac, Metro a singhiozzo: stazione Barberini ancora chiusa

Incubo Atac, la metropolitana va in tilt e paralizza la città. Prima lo stop in mattinata, con lo stop della linea B e B1, poi la chiusura della stazione "Graniti" della Metro C e Barberini della A.

Atac cala il tris in una giornata da dimenticare per tutti i pendolari romani, chiudendo, prima una volta poi l'altra, almeno una stazione per linea. La maledizione di Atac ha colpito nella mattinata di giovedì, verso le 11, treni spenti e cancelli chiusi; passeggeri fatti uscire di corsa dalle stazioni dell’intera linea B e B1. Servizio interrotto per circa 45 minuti, poi la, lenta, ripresa della marcia dei treni. La causa probabilmente guasto alla centralina che controlla il traffico della linea B.

Ecco quindi nel pomeriggio il turno della Metro C, con la chiusura della stazione “Graniti” dove i treni passano senza fermarsi. Nessuno sale e nessuno scende, causa fumo in galleria che si sarebbe sprigionato da alcuni locali tecnici. Infine "l'asso" Barberini, chiusa ancora per una "verifica degli impianti di traslazione". Un vero e proprio tasto dolente per i romani, che hanno visto il continuo aprire e chiudere della stazione proprio causa dei fantomatici "impianti di traslazione".

E mentre Roma si ferma, implorando per il prossimo treno, giovedì prossimo sono attesi due scioperi che riguardano la rete del trasporto pubblico gestita dall’Atac: uno sciopero di 4 ore dalle ore 8.30 alle ore 12.30, proclamato da Usb Lavoro Privato; e un altro di 24 ore, proclamato dal sindacato Or.S.A.Lo sciopero riguarda la rete e i servizi di Atac (bus, filobus, tram, metropolitane, ferrovie regionali Roma-Lido, Termini-centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo).

Il servizio di trasporto sulla rete Atac quindi non sarà garantito nella notte tra mercoledì e giovedì per quanto riguarda la rete dei bus notturna (linee da N1 a N28 e linea 913); dalle ore 8.30 alle ore 17; dalle ore 20 al termine del servizio delle linee diurne.Il servizio sarà invece garantito dall’inizio del servizio delle linee diurne alle ore 8.30; dalle ore 17 alle ore 20; nella notte tra il 17 gennaio e il 18 gennaio.

Durante lo sciopero nelle stazioni metroferroviaria che resteranno eventualmente aperte potranno essere interrotti i servizi di montascale, ascensori e scale mobili; non sarà garantita l’apertura delle biglietterie.