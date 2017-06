Incubo dei politici e romana doc: addio Annarella. Il saluto dei partiti

Incubo dei politici, irriducibile donna di sinistra e romana doc: addio ad Annarella. Il saluto delle istituzioni.

E' morta a 91 anni la signora Annarella, personaggio cult da sempre presente a Montecitorio e Palazzo Madama. Senza peli sulla lingua e una parola giusta per tutti, per anni è stata l'incubo dei politici e l'idolo delle masse. Pensionata con 230 euro al mese, tra una parolaccia in dialetto ed un consiglio incarnava la voglia di rivalsa popolare dei romani, e non solo. Appena si è sparsa la notizia davanti a Montecitorio sono subito apparsi dei manifesti per ricordarle, tra il web scatta la corsa ai saluti. Una valanga di condoglianze trasversale, dal Pa all'M5S passando per i Verdi. Commosso il saluto dell'ex sindaco di Roma Ignazio Marino, che, tramite Facebook, dice: “Con Annarella se ne va una vera democratica, una donna saggia, trasparente e di sinistra, che diceva sempre la cosa più giusta e non quella più conveniente. Mi mancherai”.