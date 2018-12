Infocamere, Lorenzo Tagliavanti nominato nuovo presidente

Cambio ai vertici di InfoCamere, l'assemblea degli azionisti ha eletto Lorenzo Tagliavanti come nuovo presidente del consiglio di amministrazione.

Il 62enne arriva alla guida della società delle Camere di Commercio per l'innovazione e i servizi digitali, succedendo a Carlo Sangalli, in carica dal luglio del 2016 e recentemente nominato alla presidenza di Unioncamere nazionale.

Tagliavanti ha ringraziato Sangalli "per il prezioso lavoro svolto nei suoi due anni di presidenza, nei quali ha saputo garantire alla societa' una guida autorevole a fronte dei profondi cambiamenti e delle nuove sfide per l'azienda e per tutto il sistema camerale".