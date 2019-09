Innovazione e creatività, al Romics un progetto che strizza l'occhio al futuro

La XXVI Edizione del Romics, dal 3 al 6 ottobre alla Fiera di Roma, vedrà il lancio di un nuovo progetto: il Romics Innovation Lab for Creativity. Un laboratorio dedicato alla ricerca, promozione, sviluppo e supporto di progetti e innovatori attivi nell’ambito della creatività e dell’entertainment a impatto sociale.

Il progetto costituisce una tappa evolutiva dell'esperienza del Romics_Camp, call for ideas promossa nel 2019 in collaborazione con Sapienza, Università di Roma, Saperi&Co e Nesta Italia, per selezionare e sostenere progetti innovativi per new media ed entertainment. Ora in collaborazione con una serie di partner e organizzazioni protagoniste dell’ecosistema nazionale dell’innovazione tecnologica e sociale, Romics intende rilanciare la mission dell'entertainment, in particolare delle tecnologie digitali e della gamification per la risoluzione di grandi sfide sociali.

I temi della creatività e dell’immaginazione e quelli dell’innovazione a fini sociali saranno al centro di un evento ricco di idee e nuove opportunità per il settore.

Romics presenterà il Romics Innovation Lab for Creativity, insieme ad alcuni stakeholder chiave del settore e in un evento rivolto agli attori dell'ecosistema dell’innovazione creativa "romana" e italiana. Sarà l’occasione per condividere e annunciare alcuni dei primi passi delle attività in programma che verranno lanciate tra la fine del 2019 e il 2020! L'evento sarà articolato in talk e vedrà la partecipazione di attori chiave dei settori dell’innovazione quali tra gli altri: Luca Tesauro (CEO e Cofounder di Giffoni Innovation Hub), Lara Oliveti (CEO di Melazeta Digital Agency) e Matteo Moretti (designer e docente presso Libera Università di Bolzano). Tra digitale, arte e cultura, education ed entertainment, l’evento sarà un’occasione di incontro, scambio e co-creazione di un ricco percorso di attività.

Romics Innovation Lab for Creativity – Giovedì 3 ottobre

Ore 14.30-16.00: lancio e talk di Luca Tesauro (Giffoni Innovation Hub), Lara Oliveti (Melazeta), Matteo Moretti (Università di Bolzano);

Ore 16.00-18.00: workshop di co-progettazione e networking (solo a invito)