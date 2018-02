Inseguimento da film su auto rubata: "Fast and Furios" alla romana a CinecittÃ 

Cinecittà diventa il set di Fast and Furios. Scena da film tra le vie degli storici studios romani, dove il tentativo di furto di una Mercedes si è trasformato in un rocambolesco inseguimento.

Una pattuglia dei carabinieri, nel corso dei servizi di prevenzione, ha infatti assistito in diretta al furto dell'auto. Al termine della fuga a tutto gas tra le viadella Capitale, i militari hanno visto entrare l'auto in un garage di via Statilio Ottato. La vettura era però già attesa da alcuni complici, che hanno prontamenti abbassato la serranda della rimessa per non attirare sguardi indiscreti. A quel punto i carabinieri hanno fatto scattare il blitz: la banda è stata colta totalmente impreparata e i malviventi sono stati ammanettati senza opporre resistenza. Nel garage, i militari hanno scoperto una vera e propria centrale della ricettazione di auto di lusso. Sono state sequestrate, infatti, 23 centraline di auto (tutte marca Volkswagen, Mercedes, Audi e BMW), altre 8 centraline riprogrammabili, 2 disturbatori di segnali tipo Jammer, 7 chiavi di autovetture (tra cui una Maserati), varie parti di auto già cannibalizzate, attrezzature elettroniche, informatiche e per lo scasso. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre i componenti della banda, quattro romani di età compresa tra i 28 e i 45 anni, sono stati arrestati per furto aggravato e denunciati a piede libero per ricettazione.