Inseguono e arrestano scippatore. Carabinieri applauditi in via Nazionale

I Carabinieri hanno sventato in pochi minuti uno scippo in via Nazionale e sono stati applauditi dai presenti.

Gli agenti hanno bloccato un ventenne di origini egiziane che aveva rubato la collana di una turista americana. Le autorità riferiscono che la pattuglia si trovavano in via Nazionale, all'altezza di via delle Quattro Fontane, quando ha visto il ragazzo spingere a terra la turista per strapparle dal collo una vistosa collana d'oro.

La donna aggredita ha riportato solo delle piccole escoriazioni al ginocchio e al collo, ma si è vista restituire il suo gioiello dal valore di circa 1300 euro.

I Carabinieri, infatti, sono subito intervenuti rincorrendo il ladro e riuscendolo a fermare all'altezza di via XX Settembre, dopo una breve fuga, tra gli applausi generali.

Il ventenne egiziano è stato subito accompagnato in caserma e dovrà rispondere di tentata rapina.