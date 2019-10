Insulta e prende a pugni un Carabiniere: in arresto un 48enne di Capena

Intervenuti per una lite durante i festeggiamenti per la festa del vendemmiale, a Capena, i carabinieri di Monterotondo sono stati aggrediti da un uomo che li ha prima insultati e minacciati colpendo poi con un pugno al volto uno dei due militari.

Quarantotto anni, residente in zona, è stato arrestato per violenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. È uno dei quattro in manette al termine di una attività di controllo del territorio nel fine settimana scorso, che hanno visto anche notificare a un bar un provvedimento di sospensione della licenza e conseguente chiusura per 3 giorni emesso dal Questore di Roma per violazioni amministrative e recenti disordini all'interno.