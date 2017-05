Internazionali di tennis, in campo le star della tv: arriva Tennis&Friends

Le star dello spettacolo sfilano per promuovere sport e salute, all'Internazionali d'Italia arriva Tennis&Friends.

Si rinnova l’appuntamento agli Internazionali BNL d’Italia con Tennis&Friends Master Special Edition, evento che unisce salute e sport dedicato alla prevenzione gratuita, in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, la Federazione Italiana Tennis e il Coni. Una manifestazione patrocinata dal Ministero della Salute, Regione Lazio e Comune di Roma: l’evento, dedicato alla diagnosi precoce, si terrà dalle 10 alle 18 al Foro Italico, in concomitanza con il Torneo Tennis e Paddle Celebrity.

A supportare il messaggio sull'importanza di un sano stile di vita, al fianco della madrina Lea Pericoli tanti volti noti: Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Maria Grazia Cucinotta, Nicola Piovani, Giulia Penna, Bruno Vespa, Bobo Vieri, Gianni Rivera, Claudio Amendola, Andrea Lucchetta, Filippo Volandri, Sandrine Testud, Fiona May, Max Biaggi, Potito Starace, Corrado Barazzutti, Dario Marcolin, Roberto Baronio, Stefano Fiore, Carlo Verdone, Renzo Arbore, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Milly Carlucci, Edoardo Leo, Al Bano, Paolo Calabresi, Neri Marcorè, Pietro Sermonti, Adriano Giannini, Filippo Nigro, Edoardo Bennato, Noemi, Dolcenera, Luca Barbarossa, Fausto Brizzi, Andrea Sartoretti, Valeria Solarino, Giovanni Veronesi, Amadeus, Max Giusti, Francesco Giorgino, Veronica Maya, Alessandro Haber, Sebastiano Somma, Jimmy Ghione, Massimiliano Ossini, Roberto Ciufoli, Anna Pettinelli, Mara Santangelo, Stefano Meloccaro, Matteo Garrone. Tra le new entry di quest'anno l’ex centrocampista del Milan Clarence Seedorf che, come tutti gli altri, sfiderà le glorie del tennis di oggi e di ieri.