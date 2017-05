Internet veloce e banda ultralarga: Fiumicino scopre la fibra ottica di Tim

Internet veloce e banda ultralarga, Fiumicino scopre la rete in fibra ottica di Tim. Da Passoscuro ad Aranova, via ai lavori.

Oltre 6 km di cavi in fibra ottica arrivano per collegare le due località del litorale, che dopo l'estate potranno usufruire degli innovativi servizi di Tim con una velocità di connessione fino a 100 Megabit al secondo. Il programma di copertura del territorio prevede entro il mese di giugno di raggiungere la quasi totalità della popolazione, i lavori a Passoscuro sono già stati avviati in via Oliena, in via San Carlo e in via Selargius, mentre ad Aranova avranno inizio i primi di luglio. Dopo l’estate, famiglie e imprese di Passoscuro e di Aranova potranno così cominciare a usufruire di connessioni con velocità fino a 100 Megabit al secondo, che miglioreranno l’esperienza della navigazione in rete da casa o dall’azienda, abilitando nuovi servizi.

Con la fibra sarà possibile accedere a contenuti anche in HD, giocare on line alta qualità e contemporaneamente fruire di contenuti multimediali su smartphone, tablet e smart TV.Le imprese invece potranno accedere a soluzioni professionali evolute sfruttandone al meglio le potenzialità, dalla telepresenza alla videosorveglianza. Un passaggio importante che apre nuove possibilità per i settori sia pubblici che privati in tematiche come la sicurezza, il monitoraggio del territorio o l’info mobilità. Tutte nuove possibilità per un territorio comunale smart e 3.0.