Investe un agente durante la fuga. In manette romeno latitante da 2 anni

Un 29enne romeno latitante da 2 anni è stato arrestato a Casal Palocco, dopo diversi giorni di appostamento.

L'uomo, già fuggito una volta alla cattura, era ricercato perché membro di una banda specializzata nei furti in abitazioni. I criminali si introduceva all’interno delle case frantumando vetrate, scardinando inferriate, forzando cassaforti e avevano già accumulato coi propri furti circa 200.000 euro.

Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Roma e del Commissariato di Anzio-Nettuno l'hanno tratto in arresto dopo lunghe ricerche svolte ad Anzio, Nettuno, Santa Palomba, Ostia e Roma. Il romeno ha tentato la fuga anche in occasione del suo arresto, scappando prima in automobile e poi a piedi, dopo che la sua vettura si era andata a schiantare contro un'altra macchina a un semaforo di Ostia. L'uomo ha investito un agente prima di scappare nei campi circostanti. La Polizia l'ha ritrovato qualche ora più tardi presso un residence a Casal Palocco, dove si stava recando insieme a due connazionali. I tre sono stati bloccati dopo l'ennesimo tentativo di fuga dell'uomo, che ha corso per oltre un chilometro prima di essere arrestato. Il latitante, oltre che per la misura cautelare, è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, mentre gli altri due connazionali sono stati denunciati per favoreggiamento personale. Denunciato anche un quarto uomo, anch’egli romeno, sempre per favoreggiamento personale, essendo risultato l’affittuario del residence in cui alloggiava il latitante.