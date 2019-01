Investe un senzatetto e scappa. Caccia aperta al pirata di Corso d'Italia

Investe un uomo, un 73 enne italiano senza fissa dimora, poi scappa. La vittima stava attraversando la strada su Corso d'Italia quando è stato travolto dall'auto. È caccia aperta al pirata della strada in fuga.

L'incidente è avvenuto lunedì mattina intorno alle 5. L'uomo, probabilmente un clochard, stava attraversando la strada insieme al suo cane, che è rimasto illeso ed è stato affidato al servizio veterinario.

Sul posto è giunta la Polizia Locale del secondo gruppo Sapienza oltre al personale medico. Sono in corso accertamenti per rintracciare l'investitore, che non si è fermato a prestare soccorso, attraverso l'uso di telecamere presenti nella zona e l'esame di parti dell'auto investitrice trovate sulla strada.